В Уфе подрядчик оставил жителей без ремонта и денег

В Уфе местные жители требуют наказать недобросовестного подрядчика. По их словам, он не только оставил их без ремонта и денег, но также украл бытовую технику и затопил соседей. Обманутые уфимцы уже написали заявление в полицию.

Радиатор отсутствует, сантехника до сих пор не установлена, и каким-то странным образом из квартиры пропали стиральная машина и сушилка. Явно не такого ремонта ожидал уфимец Артур Габдуллин, когда в августе прошлого года обратился за услугами к подрядчику Дамиру Гарайханову.

Перечислялись деньги на материалы, на закупку электрики. В декабре состоялся разговор, что не успевают закончить ремонт. Дамир Гарайханов сказал, что сможет решить этот вопрос на месяц позже. Артур Габдуллин

Однако сделать это так и не удалось. Артур Габдуллин был вынужден прибегнуть к услугам уже другой строительной фирмы. Из-за потерянного времени, говорит мужчина, работы затянулись на год. А вот потраченных денег ему так никто и не вернул. Всего на псевдоремонт уфимец потратил около двух миллионов рублей.

Ранее еще было хуже, потому что весь строительный мусор здесь валялся. Сейчас Дмитрий нанял другую бригаду, они уже собрали все в мешки. Потому что, думаю, от Дамира уже ничего не дождешься. Владислав Соболев, адвокат

А это уже другая квартира, но ремонт здесь тоже проводила строительная бригада Дамира Гарайханова. Точнее, лишь создавала вид бурной трудовой деятельности. Адвокат собственника жилья рассказывает: договор с Гарайхановым его доверитель Дмитрий заключил еще в 2022 году. Сроки завершения работ в документе указаны не были. Возможно, именно поэтому подрядчик решил, что торопиться не стоит. Причем хлопот своему нанимателю он доставил немало. Так хозяин квартиры не только лишился трех миллионов рублей – именно столько стоили услуги Гарайханова, но и получил иск от соседей. В связи с затоплением те требуют с него один миллион.

По словам Владимира Соболева, от рук подрядчика пострадала и еще одна клиентка. После оказанных им услуг она тоже осталась без ремонта и без бытовой техники. Чтобы прояснить ситуацию, с Дамиром Гарайхановым мы связались по телефону. Но внятного объяснения так и не получили.

– У одного человека три года уже не закончен ремонт. Кто-то и вовсе говорит, мало того, что ремонт не закончен, так еще и технику украли. У кого-то стиральную машину, у кого-то сушилку. Как вы можете прокомментировать?

– Никак.

– То есть вы хотите сказать, что этого не было?

– Ну, не совсем так, как представляют.

– Хорошо, а с вашей точки зрения, как это было?

– Ну, моя точка зрения при мне останется.