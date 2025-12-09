В Башкирии коммунальная авария оставила без тепла дома и школы

В Белорецке произошла коммунальная авария на теплопроводе. Об этом сообщили в МЧС.

Было отключено отопление в ряде социально-значимых объектов, среди которых детские сады, школы и Дворец культуры. Также в зону отключения попали 74 многоквартирных дома.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий коммунальной аварии. Организована работа по обходу объектов соцсферы и жилого фонда силами управляющих компаний совместно с коммунальным службами. Также проводится организация взаимодействия по вопросу привлечения резервных источников питания. В готовности пункты временного размещения. Ориентировочное время восстановления системы в 18:00.

Фото: МЧС по РБ. 

Волна
