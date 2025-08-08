На телеканале БСТ стартует новый медиапроект «Креативный код»

Он направлен на популяризацию креативных профессий и на раскрытие их экономического потенциала.

По словам авторов проекта, «Креативный код» – это не только рассказ о творчестве, но и прежде всего о людях, которые формируют экономику креативного сектора. Это предприниматели, художники, архитекторы, дизайнеры, медиапроизводители – те, кто делает лицо современной Башкирии узнаваемой и конкурентоспособной.