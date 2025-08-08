Радий Хабиров принял участие в Совете ПФО

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа, которое в Перми провёл полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Главы регионов обсудили меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
Было отмечено, что субъекты округа реализуют широкий комплекс мер поддержки участников СВО, сочетающих федеральные стандарты и региональные инициативы. Опыт Башкортостана в этом направлении был высоко оценён Игорем Комаровым.
В республике действуют 54 меры поддержки участников СВО, которые охватывают практически все сферы жизни: образование, медпомощь, соцзащита, трудоустройство, решение бытовых проблем.