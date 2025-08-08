Радий Хабиров принял участие в Совете ПФО

Сегодня я рассказал о нашем опыте работы с военнослужащими и ветеранами спецоперации – какие меры действуют в Башкортостане, как выстроена система взаимодействия. Важно, что нашу работу оценивают высоко. Ещё одна тема – поддержка работающей молодёжи. Это, прежде всего, выстраивание коммуникации с ней, меры социализации, материального стимулирования и условия для дальнейшего развития. Прозвучало достаточно много предложений и инициатив, полезных и для нашей республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан