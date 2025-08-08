Радий Хабиров принял участие в Совете ПФО

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа, которое в Перми провёл полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Главы регионов обсудили меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Было отмечено, что субъекты округа реализуют широкий комплекс мер поддержки участников СВО, сочетающих федеральные стандарты и региональные инициативы. Опыт Башкортостана в этом направлении был высоко оценён Игорем Комаровым.

В республике действуют 54 меры поддержки участников СВО, которые охватывают практически все сферы жизни: образование, медпомощь, соцзащита, трудоустройство, решение бытовых проблем.

Сегодня я рассказал о нашем опыте работы с военнослужащими и ветеранами спецоперации – какие меры действуют в Башкортостане, как выстроена система взаимодействия. Важно, что нашу работу оценивают высоко. Ещё одна тема – поддержка работающей молодёжи. Это, прежде всего, выстраивание коммуникации с ней, меры социализации, материального стимулирования и условия для дальнейшего развития. Прозвучало достаточно много предложений и инициатив, полезных и для нашей республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы