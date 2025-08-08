В Уфе за час выпало 30% месячной нормы осадков

По Уфе в первой половине дня за час выпало 16-24 мм осадков, это 30-44% месячной нормы. Ливень начался утром и меньше чем за полчаса превратил улицы Уфы в реки. Жители столицы делились в социальных сетях многочисленными видео о непростой обстановке на дорогах.

Мощные потоки воды неслись по Бакалинской от Менделеева, а Набережная и вовсе ушла под воду. Обильные осадки в разы увеличили нагрузку на системы ливневой канализации. Поэтому на некоторых улицах города зафиксировано скопление воды. Сейчас ситуация находится на контроле городских властей.