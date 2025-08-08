В Уфе продолжается строительство крупной школы

В уфимском Затоне близится к завершению строительство новой школы на 1225 мест. Это будет современный образовательный комплекс, соответствующий всем нормам и требованиям, как в плане обучения детей, так и в вопросах безопасности.

36 на 18 метров. Такую площадь предстоит уложить строителям методом полусухой стяжки. Это помещение большого спортзала, помимо него в новой школе предусмотрены малый гимнастический и тренажёрный залы. Параллельно с этой работой в учебном блоке продолжается внутренняя отделка. Она выполнена примерно на 40% от общего объёма. А вот по фасаду здания готовность ещё выше.

Одна из самых больших в городе, на 1225 мест. По проекту, здание имеет независимые функциональные блоки для средней и начальной школы. Объект по улице Миловской в микрорайоне «Затон» возводится по госпрограмме «Развитие образования», в рамках концессионного соглашения между Правительством республики и компанией «ПроШкола».

Большая часть финансовых средств — федеральная. Благодаря реализации программы создается комфортная и современная среда для обучения и развития детей.