Как подготовить ребенка к школе в Башкирии: от одежды до канцелярии

Скоро тысячи учеников по всей республике сядут за парты. Для этого необходимо основательно подготовиться как морально, так и материально. Сколько стоит собрать ребенка в школу и как подготовить его к началу учебного года, подробнее в следующем материале.

Маленький Левон переходит в этом году во второй класс. Вместе с мамой они пришли на ярмарку школьной одежды, чтобы подобрать подходящий образ. Левон учится в лицее, где к внешнему виду относятся серьезно, поэтому к выбору костюма нужно подойти основательно.

Костюм для мальчика стоит 7 тыс. рублей, блузка и юбка с брюками для девочки обойдутся в 6 тыс. В том году собрать первоклассника Ирине Газиян обошлось в двадцать пять тысяч рублей. Форму семья предпочитает покупать в магазинах, чтобы наглядно оценить надежность товара.

Я считаю, что важным, конечно же, именно если в одежде, то это качество. Это нужно, чтобы, во-первых, ребенок сидит там целый день: сначала он учится, потом продленка. Это чтобы он не потел, чтоб, допустим, материал дышал и так далее. Ирина Газиян, мама ученика 2 класса

По стандартам ГОСТ школьная форма должна быть сдержанной и консервативной в выборе материала, а покрой изделия — обеспечивать комфорт обучающегося как сидя, так и в движении.

Помимо этого, необходимо выбрать и собрать рюкзак. Для учеников начальных классов эксперты советуют покупать ортопедический вариант, который обойдется в 2,5 тыс. рублей. Многие предпочитают не задерживаться с выбором и закупаются в канцелярии уже сейчас.

В этом году значительно спрос вырос. Раньше, если сравнивать прошлые года, то где-то конец августа начинался уже спрос, то в этом году люди начали активизироваться пораньше. Марина Шарипова, директор магазина канцелярии

Специалисты рекомендуют внимательно отнестись к выбору канцелярии. Принадлежности должны быть безопасными, качественными и соответствовать возрасту школьника.

Для детей подбор каких-то аксессуаров, связанных с канцелярскими принадлежностями, всегда представляет особый интерес. У них это такое интересное дело, которому они посвящают внимание. Ольга Реутская, психолог, директор центра «Индиго»