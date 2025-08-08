В Уфе продолжается культурная программа для гостей из Беларуси

Отдыхающие в рамках международной профильной смены «Сила единства» отправились на экскурсию в Национальный музей Башкортостана. Юные гости познакомились с историей и традициями республики, увидели уникальные экспонаты, рассказывающие о богатом прошлом края.

Экскурсионный маршрут также включил зал Фёдора Шаляпина и музей полярников имени Альбанова. Ребята с интересом слушали экскурсоводов, задавали вопросы и делились впечатлениями со сверстниками.

Многие признались: уже ждут, когда смогут рассказать дома о башкирской культуре и новых друзьях, которых встретили здесь. Программа культурного обмена продолжится до 19 августа, а уже через несколько дней в Белоруссию отправятся 20 школьников из Башкортостана.