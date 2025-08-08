Спортсменка из Башкирии завоевала бронзу на Спартакиаде по фехтованию

Шпажистка Таисия Ларькина добавила в копилку Башкортостана бронзовую медаль. В Уфе продолжается финальный этап VI летней Спартакиады молодёжи России по фехтованию. Накануне медали разыграли рапиристы в личном и командном зачётах, где сборная юниоров нашей Республики стала победителем.

Уже сегодня стартовали состязания среди шпажистов. Соревнования начались с личных встреч. Юниорам из Башкортостана не удалось пробиться в призы, зато на пьедестал почёта поднялась представительница Республики Таисия Ларькина. В полуфинале она уступила фехтовальщице из Москвы Анастасии Рустамовой. Бой завершился со счётом 5:15. Впереди у шпажистов командные соревнования. А уже после в борьбу за медали вступят саблисты.