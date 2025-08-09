В Стерлитамаке число пострадавших при взрыве на предприятии достигло 38 человек

На БСК случилось серьёзное чрезвычайное происшествие. Сейчас мы практически по всем ребятам приняли решение. Часть пострадавших уже перевозят в Уфу — в Республиканский ожоговый центр и другие учреждения. Задача — сохранить жизнь каждому. Всего в реанимации находятся семь человек. Надеюсь, что всё будет хорошо, и они быстро пойдут на поправку.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан