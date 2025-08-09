В Стерлитамаке число пострадавших при взрыве на предприятии достигло 38 человек

В Стерлитамаке число пострадавших при аварии на промышленном предприятии увеличилось до 38 человек. Инцидент произошел сегодня утром, 9 августа, в результате разгерметизации сварного шва.
По последним данным, все пострадавшие получили первую медицинскую помощь на месте происшествия. 31 человек был госпитализирован, из них 16 находятся в реанимации. Часть пациентов направлена в Республиканский ожоговый центр Уфы и другие медицинские учреждения.
Руководитель республики прервал свою рабочую поездку в Стерлитамаке и навестил пострадавших в аварии.
Проверка Минэкологии республики показала отсутствие превышения ПДК вредных веществ в воздухе на первой точке отбора по улица Ломоносова, 27. На второй точке по улице Уфимский тракт, 2 выявлено превышение по ксилолам на уровне 1,1 ПДК. Ведомство держит экологическую обстановку на контроле.
Правоохранительные органы продолжают выяснять причины происшествия. На 10 августа запланировано второе заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием премьер-министра региона Андрея Назарова.
Фото: Айрат Рахматуллин, ТГ.