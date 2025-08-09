В Стерлитамаке число пострадавших при взрыве на предприятии достигло 38 человек

В Стерлитамаке число пострадавших при аварии на промышленном предприятии увеличилось до 38 человек. Инцидент произошел сегодня утром, 9 августа, в результате разгерметизации сварного шва.

Фото №1 - В Стерлитамаке число пострадавших при взрыве на предприятии достигло 38 человек

По последним данным, все пострадавшие получили первую медицинскую помощь на месте происшествия. 31 человек был госпитализирован, из них 16 находятся в реанимации. Часть пациентов направлена в Республиканский ожоговый центр Уфы и другие медицинские учреждения. 

Руководитель республики прервал свою рабочую поездку в Стерлитамаке и навестил пострадавших в аварии.

На БСК случилось серьёзное чрезвычайное происшествие. Сейчас мы практически по всем ребятам приняли решение. Часть пострадавших уже перевозят в Уфу — в Республиканский ожоговый центр и другие учреждения. Задача — сохранить жизнь каждому. Всего в реанимации находятся семь человек. Надеюсь, что всё будет хорошо, и они быстро пойдут на поправку.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Проверка Минэкологии республики показала отсутствие превышения ПДК вредных веществ в воздухе на первой точке отбора по улица Ломоносова, 27. На второй точке по улице Уфимский тракт, 2 выявлено превышение по ксилолам на уровне 1,1 ПДК. Ведомство держит экологическую обстановку на контроле. 

Правоохранительные органы продолжают выяснять причины происшествия. На 10 августа запланировано второе заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием премьер-министра региона Андрея Назарова.

Фото: Айрат Рахматуллин, ТГ.

