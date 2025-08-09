В Уфе задержали 17-летнего водителя без прав

Вчера, 8 августа, сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Daewoo Nexia» на улице Юрия Гагарина в рамках профилактической акции «Не рули, Малай!». Как выяснилось, за рулем находился 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.

Инспекторы в присутствии матери отстранили его от управления транспортным средством. Автомобиль поместили на спецстоянку.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего.