В Башкирии пьяный водитель катал на капоте пассажиров

В Октябрьском привлекли к ответственности водителя «Лады Приоры», который перевозил пассажиров на капоте чужого автомобиля. Видео инцидента появилось в соцсетях.

При проверки инспекторы установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 0,400 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Как сообщили в ГАИ, в отношении 31-летнего водителя составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Транспорт поместили на спецстоянку. Дополнительно составлены протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров и отсутствие полиса ОСАГО.

Водитель признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также к ответственности привлекут владельца авто, передавшего управление нетрезвому лицу — ему грозит лишение водительских прав.