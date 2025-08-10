В Башкирии спасли раненого коршуна

Накануне сотрудники реабилитационного центра диких животных «Пин и Пуф» сообщили о найденной в Нуримановском районе хищной птице. По словам волонтеров, коршун сам вышел к людям за помощью.

При осмотре специалисты обнаружили, что левая лапа птицы была туго перетянута рыболовной сеткой и леской. Коршуна доставили в ветеринарную клинику Благовещенска, где врачи удалили остатки снастей, сделали поддерживающие инъекции и обработали раны от личинок мух. Однако некоторые паразиты остались в теле птицы.

После оказания первой помощи коршуна передали в центр «Пин и Пуф» для дальнейшего лечения.