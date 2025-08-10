В Уфе состоялось торжественное собрание, посвященное Дню строителя

8,5 млрд рублей получит республика из федерального бюджета на водоснабжение и водоотведение Зауфимья. Заявка региона была одобрена на заседании правительственной комиссии по региональному развитию России, которое провел на этой неделе заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Хороший подарок строителям накануне их профессионального праздника. Кстати, отмечается он сегодня, а торжественное собрание, посвященное Дню строителя, состоялось накануне. Как раз там глава республики рассказал всем о хорошей для региона новости. Но начнем мы следующий сюжет с рассказа о человеке, который более полувека отдал строительной отрасли, трудится по сей день и отмечает сегодня ещё и свой день рождения.

Именно в те времена началась его трудовая биография. Приехавший в Уфу 15-летний мальчишка, поступил в училище и сразу устроился на стройку. Несмотря на юный возраст, Мунир Хамадинуров профессию каменщика освоил быстро. Первыми объектами, где выполнял кладку, стали дома по улице Гафури. Те самые девятиэтажки рядом с Телецентром. Возводил Мунир Хамадинуров не только жилые объекты. Принимал участие в строительстве Дома республики. В начале двухтысячных строили Дом дружбы народов – нынешний конгресс-холл.

23 октября исполнится 59 лет как Мунир Хамадинуров трудится в строительной отрасли. О выборе профессии каменщика нисколько не жалеет. В прошлом году накануне профессионального праздника Мунира Хамадинурова удостоили ордена Салавата Юлаева. В этом году он вновь среди приглашенных на торжественное собрание, посвящённое Дню строителя, которое как раз прошло в конгресс-холле.

Сегодня мы чествуем лучших работников строительного комплекса, тех, кто своим трудом преображает нашу республику. В этот праздничный день особые слова признательности – ветеранам. Благодаря их самоотверженной работе в республике возведены города и посёлки, крупные промышленные предприятия, школы и детские сады, больницы и дома культуры. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Строитель – одна из самых востребованных и уважаемых профессий во все времена, отметил в своем выступлении Глава Башкортостана. Сегодня в отрасли заняты более 100 тысяч человек. В зале конгресс-холла ветераны и те, кто продолжает возводить жилые здания, промышленные, социальные и инфраструктурные объекты.

Радий Хабиров поблагодарил строителей за самоотверженный, добросовестный труд, значительный вклад в развитие родного Башкортостана и вручил лучшим и самым преданным представителям отрасли государственные награды.

Башкортостан по праву гордится достижениями строительного комплекса, отметил руководитель региона, выступая на торжественном собрании. Благодаря труду этих людей республика стабильно входит в десятку лидеров по стране, занимает вторую позицию в Приволжском федеральном округе. В прошлом году ввели рекордное количество жилья – 3 миллиона 350 тысяч квадратных метров. С помощью национальных проектов активно строятся школы, больницы и другие социальные объекты.

С этого года стартовал новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», объединивший действующие проекты «Жильё», «Дороги», программы модернизации коммунальной инфраструктуры – всё, что направлено на создание комфортной среды. Мы активно участвуем в этой работе и чувствуем поддержку со стороны федерального центра. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Во время выступления сообщил глава о хорошей для республики новости. Буквально за пару часов до начала торжественного собрания на правительственном штабе в Москве утвердили и приняли решение о финансировании программы водоснабжения и водоотведения Зауфимья. Башкортостан получит инфраструктурный кредит на 8,5 млрд рублей. Это позволит не только сохранить темпы строительства жилья, но и создать хорошие заделы на будущее.