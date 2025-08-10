В рамках заседания Ассоциации застройщиков Башкортостана Радию Хабирову представили архитектурный макет Уфы. Точная копия столицы региона сделана в масштабе 1 к 2000. Его создавали более ста человек.

В макете представлено около 10 тысяч зданий, дорог, деревьев, парков и скверов. Разработчики детализировали каждый объект с помощью 3D-моделирования. Миниатюрная копия Уфы призвана помочь архитекторам и градостроителям при создании будущих проектов в городе. Вскоре посмотреть на макет смогут все желающие.