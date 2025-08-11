Уфимцы предстанут перед судом за пытки соседа

Согласно материалам дела, в феврале этого года обвиняемые, один из которых снимал комнату в коммунальной квартире на ул. Шота Руставели, познакомились с соседом, приехавшим делать ремонт. После совместного распития алкоголя они решили ограбить мужчину, потребовав у него 10 тысяч рублей. Когда потерпевший не смог перевести деньги через банковское приложение, нападавшие начали избивать его, раскалили спираль электроплиты и прижигали ею тело жертвы.