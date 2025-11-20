Житель Башкирии предстанет перед судом за избиение подростка

38-летнего жителя села Акбердино осудят за нападение на несовершеннолетнюю. Мужчину обвиняют в «хулиганстве, совершенном с применением насилия и угрозой его применения, а также с использованием предметов в качестве оружия», и в «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия».
По данным СУ СКР по РБ, инцидент произошел вечером 7 сентября. Подозреваемый, недовольный шумом от проезжавшей мимо его дома мототехники, вышел на улицу и напал на 14-летнюю девочку, которая проезжала на квадроцикле. Мужчина нанес ей удары тростью и поленом по голове и туловищу, и угрожал убийством.
Школьнице удалось уехать с места происшествия, однако ей был причинен вред здоровью средней тяжести.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В ближайшее время материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.