Житель Башкирии предстанет перед судом за избиение подростка

38-летнего жителя села Акбердино осудят за нападение на несовершеннолетнюю. Мужчину обвиняют в «хулиганстве, совершенном с применением насилия и угрозой его применения, а также с использованием предметов в качестве оружия», и в «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия».