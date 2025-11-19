Уфимец предстанет перед судом за угрозу убийством и повреждение «Инфинити»

Как сообщили в прокуратуре республики, в октябре 2024 года 46-летний мужчина взял в аренду автомобиль «БМВ», но не вернул его в установленный срок, что повлекло начисление штрафа в размере более 7 тысяч рублей. Будучи недоволен этим обстоятельством и находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел к офису индивидуального предпринимателя на улице Ленина. Действуя из хулиганских побуждений, мужчина разбил лобовое стекло припаркованного автомобиля «Инфинити». Угрожая пистолетом для стрельбы холостыми патронами, он высказал в адрес владельца иномарки угрозу убийством.