Уфимец Олег Чегодаев доплыл до Ледовитого океана на каяке

Уфимский спортсмен-путешественник Олег Чегодаев завершил уникальную экспедицию, преодолев на каяке около 5 тысяч км за 118 дней. Его маршрут пролегал через весь Уральский горный массив до Ледовитого океана по 16 рекам, что стало первым в истории непрерывным водным прохождением Урала.

Экспедиция стартовала 16 апреля от верховьев реки Белой. Ежедневно спортсмен преодолевал в среднем 40 км. Сегодня, 11 августа, Чегодаев официально завершил свой маршрут, о чем сообщил в своих соцсетях.

Это не первое выдающееся достижение уфимца. В 2021 году он стал первым человеком, полностью прошедшим Уральские горы пешком. Тогда его 109-дневный маршрут протяженностью 3194 км пролегал от южного течения реки Урал у казахстанской границы до горы Константинов Камень в районе Воркуты.