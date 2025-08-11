Радий Хабиров рассказал о газификации еще одной деревни в Башкирии

Хлопот будет меньше, а расходы снизятся почти втрое. В деревню Старобирючево Нуримановского района, где живут 130 жителей, провели газ. Пока заявки подали 50 человек.

Флора и Мавлет Зайнашевы – одни из первых жителей деревни, чей дом подключили к сетевому газу. Супруги живут вместе уже 67 лет, воспитали пять дочерей и сына. Глава республики напомнил, что совместно с «Газпромом» реализуется большая программа газоснабжения и газификации республики. Общий объём инвестиций – 26,9 млрд рублей. С 2021 года подключили уже 87 населённых пунктов в 20 районах – это более 16 тысяч домов.