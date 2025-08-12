Жители Башкирии увидят сближение Луны с Сатурном и Нептуном

Сегодня, 12 августа, с наступлением темноты на востоке низко над горизонтом появится 18-дневная Луна. Она взойдет в десять вечера, при этом 86% её поверхности будет освещено Солнцем.

Неподалёку, справа от Луны и немного ниже, можно будет заметить Сатурн – он будет выглядеть как яркая «звёздочка». Несмотря на звёздную величину +0,8, планета может не сразу бросаться в глаза из-за яркого лунного света.

Между Луной и Сатурном расположится Нептун. Увидеть его невооружённым глазом невозможно – потребуется бинокль или телескоп, чтобы разглядеть эту далёкую планету.

Все три объекта останутся видны всю ночь вплоть до рассвета.. Луну также можно будет наблюдать днём, а зайдёт она за горизонт на западе в 10:19 по уфимскому времени, сообщили в уфимском планетарии.