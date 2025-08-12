В Башкирии задержали курьера мошенников

В Башкортостане полицейские задержали курьера мошенников. 39-летний уфимец был связующим звеном в преступной схеме. Так, 77-летней пенсионерке позвонила якобы родственница и сообщила, что дочь попала в ДТП. Схема стандартная: звонок от близкого человека, затем – от лжесотрудника правоохранительных органов.

Уфимка собрала деньги, передала неизвестному лицу. Обман раскрылся только на следующий день. Параллельно в полицию обратился 37-летний водитель такси. Мужчина рассказал, что ему поступил заказ от неизвестного человека с просьбой забрать сумку у пенсионерки и оставить ее по заданному адресу. Ничего не подозревавший таксист выполнил заказ, однако позже обнаружил в сумке крупную сумму. Он решил добровольно явиться в полицию.