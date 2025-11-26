В Уфе перед судом предстанет курьер наркомагазина

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местной жительницы. Она обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков и легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

По данным прокуратуры республики, в апреле текущего года женщина и ее знакомый стали курьерами интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. В их обязанности входило получение наркотиков, их фасовка, организация тайников и передача координатов покупателям.

Преступная деятельность продолжалась в Уфе несколько месяцев. В ходе расследования у подозреваемой был изъят криптокошелек, на который поступала оплата. Для обналичивания средств она перевела 25 тысяч рублей на свой банковский счет.