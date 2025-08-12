В Башкирии проходит военно-патриотическая смена для слабослышащих

В Чишминском районе проходит первая в России детская инклюзивная военно-патриотическая смена для слабослышащих. Программа наполнена разными интерактивами. Парк «Патриот» посетила кинологическая служба и показала возможности служебных собак.
При виде такого замирает сердце, а на лицах детей – яркие эмоции. Для участников детской инклюзивной смены «В едином строю» это возможность познакомиться поближе со специально обученными животными. После представления от взрослых собак детей познакомили с щенками, которые в будущем также будут надрессированы для службы. Четвероногие не оставили никого равнодушными. Каждый захотел подержать поводок и сделать фото на память.
Это щенок Лира. Ей всего 3,5 месяца. Она только начинает подготовку к изучению базовых команд. Сегодня она радует детей из семей членов Всероссийского общества глухих.
При поддержке Фонда президентских грантов Всероссийскому обществу глухих в Башкортостане удалось реализовать данный проект. В прошлом году состоялся форум для подростков с нарушением слуха, в рамках которого была проведена пробная лагерная смена. Организаторы, увидев горящие глаза детей, решили подать заявку на грант. Уже сегодня здесь отдыхает 103 ребенка из 9 регионов России.
Ребята уже посетили «Гонку героев», а в будущем их ждет встреча с Джеффом Монсоном, который покажет приемы рукопашного боя и элементы самообороны. Помимо этого, участники смены отправятся на экскурсии в мавзолей Тура-хана и в Уфу. На площади имени Шаймуратова они передадут письма и рисунки бойцам специальной военной операции
В 2026 году также планируется проведение смены. Любой ребенок из семьи членов Всероссийского общества глухих может подать заявку и попасть в лагерь бесплатно. Среди всех заявок выбирают ребят, которые в течение года отличились в спорте или учебе.