В Башкирии водитель автобуса с пассажирами попался пьяным за рулем

Сегодня, 12 августа, в Стерлитамакском районе на 112 км автодороги Уфа — Оренбург сотрудники ДПС остановили для проверки автобус «Газель Next».

Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, при общении с 31-летним водителем полицейские почувствовали запах алкоголя. Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

В результате на него составили административный протокол за отказ от освидетельствования. Автобус поместили на штрафстоянку. 6 пассажиров, следовавших из Салавата в Уфу, были вынуждены искать другой транспорт.