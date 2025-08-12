В Уфе врачи прооперировали пациента с сердечными патологиями

Хирурги Республиканского кардиологического центра провели сложную операцию 40-летнему жителю Уфы. Как сообщили в Минздраве республики, пациент обратился с жалобами на отеки в ногах и одышку.

При обследовании были выявлены два редких сердечных заболевания: разрыв аневризмы синуса Вальсальвы, при котором происходит разрыв аневризмы стенки аорты, и врожденный порок сердца.

Медики отметили, что подобные операции выполняются крайне редко. Последнее аналогичное хирургическое вмешательство в центре проводилось два года назад. Пациенту потребовалось два последовательных оперативных лечения. В настоящее время он идет на поправку.