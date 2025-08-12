В Уфе мужчине дали 6 лет колонии за серию поджогов машин

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 43-летнему местному жителю, признав его виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путём поджога. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Согласно материалам дела, с апреля 2018 по октябрь 2023 года мужчина, испытывая неприязнь к двум бывшим коллегам, трем сотрудникам правоохранительных органов, преподавателю университета и врачу одной из больниц города, выяснил, где находятся их автомобили, и поджег. Каждый раз он предварительно обливал машины легковоспламеняющейся жидкостью. В результате полностью сгорели 5 автомобилей, повреждены ещё 4 транспортных средства. Общий ущерб превысил 8 млн рублей