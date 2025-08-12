В Уфе обсудили перспективы развития муниципального образования

В геномном центре Межвузовского студенческого кампуса состоялось совещание по вопросам перспективного развития муниципальных систем образования. Главы администраций муниципалитетов, их заместители и начальники отделов образования обсудили основные направления развития. Участники делились опытом, обозначили проблемные вопросы, находили пути их решения.

В целом программа развития образования Башкортостана рассчитана до 2030 года. Сегодня эта сфера испытывает на себе влияние демографической ситуации, необходимость обновления материально-технической базы учреждений. Актуальными вопросами остаются и нехватка кадров, в особенности молодых специалистов.