Боец из Башкирии служит в зоне СВО под позывным отца

В Архангельском районе с гордостью рассказывают о судьбе семьи, в которой военная традиция передается из поколения в поколение. Отец семейства, доброволец специальной военной операции, выбрал себе позывной «Лемеза» в честь реки. Перед отправкой на фронт он дал сыну обещание, что когда придет время, тот тоже встанет на защиту Родины.

Так и случилось. Провожая сына на передовую, отец передал ему свои часы на удачу и позывной «Лемеза». Сейчас молодой боец служит оператором беспилотных летательных аппаратов. После возвращения он планирует развиваться в области радиотехнической безопасности.

Отец, несмотря на солидный возраст, вскоре тоже вернулся на фронт, но уже под новым позывным. Обладая богатым опытом и золотыми руками, он стал надежным тылом для подразделения — ремонтирует технику. За мудрость и опыт молодые бойцы с уважением называют его «Дедом».

Теперь оба «Лемезы» выполняют свои задачи: сын — с воздуха, обнаруживая и уничтожая цели при помощи БПЛА, отец — на земле, обеспечивая техническую готовность подразделения.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).