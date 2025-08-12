В Башкирии прошел турнир по борьбе на поясах

В городе Агидель прошел II Открытый республиканский турнир по борьбе на поясах. Он посвящен памяти мастера спорта СССР Радика Уразбахтина. Участие в соревнованиях приняли шесть команд, представляющие разные муниципалитеты региона.

Поединки прошли по системе «стенка на стенку», в каждом раунде боролись по пять пар спортсменов. Золотые медали и главный денежный приз размером в 100 тысяч рублей получила сборная Башкортостана. Вторыми стали борцы из Шаранского района, а третье место у представителей города Туймазы.