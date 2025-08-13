В Башкирии преступную группировку осудят за организацию проституции

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьмерых лиц в возрасте от 24 до 37 лет. Они обвиняются в организации занятия проституцией и вовлечении в нее.

По данным ведомства, с марта 2021 года по октябрь 2023 года мужчина и его знакомая создали преступную группу, которая занималась проституцией под прикрытием массажного салона в Нефтекамске. В их действиях также принимали участие шесть администраторов. В этот период они вовлекли в занятие проституцией двух женщин.