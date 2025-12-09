Жителю Башкирии дали 12,5 лет за организацию наркопритона

В Салавате вынесли приговор местному жителю, признанному виновным в организации наркопритона и незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Судом установлено, что в январе прошлого года мужчина с целью получения дохода присоединился к деятельности интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, предложенной его знакомым. Однако противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Помимо этого, в марте того же года фигурант приобрел мефедрон для личного употребления и хранил его при себе. Также он организовал в собственной квартире наркопритон. За использование помещения наркозависимые лица, посещающие его жилище, предоставляли запрещенные вещества.