Жителю Башкирии дали 12,5 лет за организацию наркопритона

В Салавате вынесли приговор местному жителю, признанному виновным в организации наркопритона и незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Судом установлено, что в январе прошлого года мужчина с целью получения дохода присоединился к деятельности интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, предложенной его знакомым. Однако противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Помимо этого, в марте того же года фигурант приобрел мефедрон для личного употребления и хранил его при себе. Также он организовал в собственной квартире наркопритон. За использование помещения наркозависимые лица, посещающие его жилище, предоставляли запрещенные вещества.
Подсудимый признал свою вину. Суд учел, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В итоге мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.