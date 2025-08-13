Школьник из Уфы завоевал золото на международной олимпиаде по ИИ в Китае

Выпускник лицея №58 Уфы Тимур Гарифуллин стал золотым медалистом Международной олимпиады по искусственному интеллекту, которая проходила со 2 по 8 августа в Китае. В составе российской сборной из 8 человек он помог команде завоевать 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Фото №1 - Школьник из Уфы завоевал золото на международной олимпиаде по ИИ в Китае

На пресс-конференции в ТАСС Тимур рассказал, как проходила подготовка.

В сборную России было трудно попасть, на отборе было много таких же заряженных школьников, которые хотели показать себя на олимпиаде. Я сам очень хотел попасть в сборную, но особо не верил, что пройду, пошел в качестве эксперимента.

Тимур Гарифуллин, участник Международной олимпиады по ИИ

Главный тренер российской команды по ИИ, индустриальный руководитель направления «Искусственный интеллект» в Центральном университете Александр Гущин поделился о семи месяцах подготовки, в которых участвовало более 150 школьников.

В течение 15 недель ребята слушали лекции, выполняли домашние задания и готовились к финальному отбору, который прошел в мае. В мае мы провели отбор в сборную по формату международной олимпиады и сделали ее международной — Northern Eurasia Olympiad in AI. В течение трех дней ребята решали задачи, которые мы создали, ориентируясь на силлабус олимпиады этого года и задачи олимпиады прошлого года. После того, как ребята сдали ЕГЭ, мы приступили к интенсивной подготовке команды: три недели готовили ребят онлайн (лекции, домашние задания), затем на три с половиной недели привезли в Центральный университет.

Александр Гущин, главный тренер российской команды по ИИ

Другие медалисты дали советы будущим участникам. Обладатель золотой медали в индивидуальном зачете Олег Дроканов порекомендовал больше заниматься и генерировать идеи для решения задач. Серебряный медалист Артем Мазур подчеркнул важность глубоких знаний математики. Бронзовый призер Константин Сигалов отметил, что нужно не бояться ошибок и работать до конца.

Несмотря на свою победу, Матвей Беляев признался, что задания оказались сложными. А Тимур Гарифуллин  выделил, что нестандартные подходы и креативные решения вдохновили его на дальнейшие исследования в этой области.

После победы Тимура поздравил Радий Хабиров, отметив, что республика с нетерпением ждет его возвращения как талантливого специалиста после окончания университета. Медалист поступил в Центральный университет, который активно внедряет STEM-подход в высшее образование.

Фото: пресс-конференция ТАСС.

Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями