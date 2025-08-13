Школьник из Уфы завоевал золото на международной олимпиаде по ИИ в Китае

В течение 15 недель ребята слушали лекции, выполняли домашние задания и готовились к финальному отбору, который прошел в мае. В мае мы провели отбор в сборную по формату международной олимпиады и сделали ее международной — Northern Eurasia Olympiad in AI. В течение трех дней ребята решали задачи, которые мы создали, ориентируясь на силлабус олимпиады этого года и задачи олимпиады прошлого года. После того, как ребята сдали ЕГЭ, мы приступили к интенсивной подготовке команды: три недели готовили ребят онлайн (лекции, домашние задания), затем на три с половиной недели привезли в Центральный университет.

Александр Гущин, главный тренер российской команды по ИИ