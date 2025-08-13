Школьник из Уфы завоевал золото на международной олимпиаде по ИИ в Китае

Выпускник лицея №58 Уфы Тимур Гарифуллин стал золотым медалистом Международной олимпиады по искусственному интеллекту, которая проходила со 2 по 8 августа в Китае. В составе российской сборной из 8 человек он помог команде завоевать 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.
На пресс-конференции в ТАСС Тимур рассказал, как проходила подготовка.
Главный тренер российской команды по ИИ, индустриальный руководитель направления «Искусственный интеллект» в Центральном университете Александр Гущин поделился о семи месяцах подготовки, в которых участвовало более 150 школьников.
Другие медалисты дали советы будущим участникам. Обладатель золотой медали в индивидуальном зачете Олег Дроканов порекомендовал больше заниматься и генерировать идеи для решения задач. Серебряный медалист Артем Мазур подчеркнул важность глубоких знаний математики. Бронзовый призер Константин Сигалов отметил, что нужно не бояться ошибок и работать до конца.
Несмотря на свою победу, Матвей Беляев признался, что задания оказались сложными. А Тимур Гарифуллин выделил, что нестандартные подходы и креативные решения вдохновили его на дальнейшие исследования в этой области.
После победы Тимура поздравил Радий Хабиров, отметив, что республика с нетерпением ждет его возвращения как талантливого специалиста после окончания университета. Медалист поступил в Центральный университет, который активно внедряет STEM-подход в высшее образование.
