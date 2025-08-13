Еще один житель Башкирии попал в реанимацию после отравления чачей

Ещё один житель Башкортостана, отравившейся чачей, попал в реанимацию. Мужчина поступил сегодня в уфимскую больницу №21. Он находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.
Это уже третий пациент с отравлением чачей с метанолом. Ранее скончалась молодая женщина. Предварительной причиной массового отравления «домашней» чачей, которая продавалась на рынке в Адлере, стал метиловый спирт. Его следы нашли в пробах изъятой алкогольной продукции.
В результате отравления чачей уже погибли 13 человек из разных регионов. В уфимской больнице также продолжает лечение 30-летний мужчина, поступивший на прошлой неделе. Его состояние стабильное, есть положительная динамика.