Еще один житель Башкирии попал в реанимацию после отравления чачей

Ещё один житель Башкортостана, отравившейся чачей, попал в реанимацию. Мужчина поступил сегодня в уфимскую больницу №21. Он находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Это уже третий пациент с отравлением чачей с метанолом. Ранее скончалась молодая женщина. Предварительной причиной массового отравления «домашней» чачей, которая продавалась на рынке в Адлере, стал метиловый спирт. Его следы нашли в пробах изъятой алкогольной продукции.