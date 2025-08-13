В Уфе учёные обсудили развитие ботанических садов

В Уфе учёные из 28 городов обсуждают, как сохранить редкие растений и развивать ботанические сады. Встреча прошла на базе Южно-Уральского ботанического сада-института и объединила специалистов из разных регионов Урала и Поволжья.

Ботанические сады сегодня – это не только красивые парки. Они помогают выращивать растения, которые раньше завозили только из-за рубежа, занимаются селекцией и учат людей заботиться о природе. По итогам встречи учёные договорились о совместных экспедициях и новых научных проектах.