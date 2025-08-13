В Уфе провели уникальную операцию на сердце

В республиканском кардиоцентре была проведена операция для пациента с редкой патологией. Мужчина с врожденным пороком сердца приобрел еще один дефект органа. Во время хирургического вмешательства устранили оба. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и восстанавливается. Его спасло своевременное обращение к специалистам.

Тревожные симптомы появились резко, говорит Артем. В течение месяца. Все чаще его настигала одышка. Добавилась отечность в ногах, высокое давление. Преодолеваемые дистанции стали совсем короткие — мужчина быстро задыхался.

Врожденным пороком сердца 40-летний Артем страдал с детства. После обращения в поликлинику была выявлена еще одна, приобретенная патология, которая усугубила ситуацию. Кровь из аорты поступала в правый желудочек, в норме она должна течь в сосуды. Простыми словами, поступала не в ту полость и перегружала ее. Артем своевременно обратился за помощью, специалисты ювелирно провели операцию.

Артему предстоит реабилитация, он уже сейчас чувствует себя хорошо. Сочетание двух патологий встречается нечасто. Однако к сложным операциям врачи кардиоцентра готовы. Открытие корпуса в июне стало и вовсе новой главой в истории медучреждения.