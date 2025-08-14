В Башкирии более 100 млрд рублей инвестируют в сельское хозяйство

Более семидесяти инвестпроектов на 100 млрд реализуют в Башкортостане в области сельского хозяйства. Крупнейшее предприятие в Мелеузовском районе «Ашкадарский» планирует открыть центр по подготовке специалистов в молочном животноводстве, а также производить говядину по стандарту халяль. Всего в агрохолдинг вложили свыше 700 млн рублей.
С пяти утра и до самого обеда через этот доильный зал проходят полторы тысячи коров. Каждая может давать и до 40 литров молока в день. Производство полностью автоматизировано.
Предприятие в лидерах по количеству произведенного молока, при этом суточный надой составляет 45 тонн. В наличии хозяйства около 3 тыс. голов крупного рогатого скота чёрно-пёстрой голштинской породы. Для них построили навесы, чтобы хранить корм и не только.
Появилось на территории предприятия и совершенно новое здание. Где будут готовить специалистов со всей России и зарубежных стран для молочного животноводства. Более двухсот человек в год здесь смогут обучаться основам ветеринарии, зоотехнии и управления производством. Студенты будут проходить практику на ферме, получать теоретические знания и закреплять их на занятиях. Преподавателями станут действующие сотрудники предприятия.
В учебном центре созданы условия для проживания студентов. Пять комнат с санузлами и душевыми. Раздевалки и кухня. Школу официально откроют в сентябре.
Агрохолдинг специализируется и на растениеводстве. Совсем скоро закончат строительство нового зерносушильного комплекса. На площади в двадцать тысяч гектаров специалисты хозяйства выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечник и кукурузу. Коллектив предприятия — более ста человек. Средняя зарплата рабочего превышает восемьдесят тысяч рублей.
В Башкортостане реализуют более семидесяти проектов на 100 млрд рублей. Глава республики Радий Хабиров уделяет огромное внимание в вопросе поддержки агропромышленным предприятиям. Сельское хозяйство — основа экономики региона, и от её успешного развития зависит продовольственная безопасность.
Между тем в сельхозпредприятии Мелеузовского района намерены развивать и другое направление. Фермеры планируют выпускать стейки и фарш. Говядину планируют производить по стандарту «Халяль» и поставлять в арабские страны.