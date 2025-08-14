В Башкирии более 100 млрд рублей инвестируют в сельское хозяйство

Более семидесяти инвестпроектов на 100 млрд реализуют в Башкортостане в области сельского хозяйства. Крупнейшее предприятие в Мелеузовском районе «Ашкадарский» планирует открыть центр по подготовке специалистов в молочном животноводстве, а также производить говядину по стандарту халяль. Всего в агрохолдинг вложили свыше 700 млн рублей.

С пяти утра и до самого обеда через этот доильный зал проходят полторы тысячи коров. Каждая может давать и до 40 литров молока в день. Производство полностью автоматизировано.

Честно, я вручную не работала. Я как пришла на работу, только, по-моему, и открыли, она уже как год была открыта. Мне сразу понравилось, всё удобно, всё нажимаешь, компьютер. Если корова не додоила — сразу показывает, что корова недоенная, проверяю всё сразу, причем всё быстро, быстро. Аниса Латипова, оператор доильного зала

Предприятие в лидерах по количеству произведенного молока, при этом суточный надой составляет 45 тонн. В наличии хозяйства около 3 тыс. голов крупного рогатого скота чёрно-пёстрой голштинской породы. Для них построили навесы, чтобы хранить корм и не только.

Примерно вмещают в себя около 11-12 тысяч тюков. Эти тюки будут использоваться для подстилки коровам, телятам, а также дробления на кормление. Строится гараж для хранения техники, ремонта и обслуживания комбайнов, погрузчиков, которые нужны на данном комплексе. Аскар Едильбаев, управляющий молочно-товарной фермой

Появилось на территории предприятия и совершенно новое здание. Где будут готовить специалистов со всей России и зарубежных стран для молочного животноводства. Более двухсот человек в год здесь смогут обучаться основам ветеринарии, зоотехнии и управления производством. Студенты будут проходить практику на ферме, получать теоретические знания и закреплять их на занятиях. Преподавателями станут действующие сотрудники предприятия.

В учебном центре созданы условия для проживания студентов. Пять комнат с санузлами и душевыми. Раздевалки и кухня. Школу официально откроют в сентябре.

Агрохолдинг специализируется и на растениеводстве. Совсем скоро закончат строительство нового зерносушильного комплекса. На площади в двадцать тысяч гектаров специалисты хозяйства выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечник и кукурузу. Коллектив предприятия — более ста человек. Средняя зарплата рабочего превышает восемьдесят тысяч рублей.

За 2–3 года у нас штат увеличится в 1,5–2 раза. Так как мы планируем запускать новое производство. Тот же убойный цех, возможно, в следующем году будем строить новый молочный комплекс. Для Мелеузовского района мы являемся градообразующим предприятием. Мы реализуем около 80% всего молока района. По подсолнечнику около 2%, по зерну около 20–30%. Ильнур Халитов, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия «Ашкадарский»

В Башкортостане реализуют более семидесяти проектов на 100 млрд рублей. Глава республики Радий Хабиров уделяет огромное внимание в вопросе поддержки агропромышленным предприятиям. Сельское хозяйство — основа экономики региона, и от её успешного развития зависит продовольственная безопасность.

Республика, в свою очередь, поддерживала, поддерживает и будет поддерживать наших аграриев, для нас очень важно, что связано с индустриализацией, механизацией сельского хозяйства. Существуют разные формы, мы очень признательны «Росагролизингу», с которым мы очень плотно работаем. Поэтому технику надо закупать. Республика, которая взяла на себя обязательства по субсидированию части техники. Мы её немного задерживаем, но я вам точно говорю, мы со всем, со всем рассчитаемся и всё закроем, поэтому технику надо брать, потому что в такое короткое время нужно быстро выйти в поля и убрать урожай. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан