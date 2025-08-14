В Башкирии показали, как дети проходят обучение в бесплатной аэрокосмической школе

В деревне Калиновка Давлекановского района 14 год подряд работает бесплатная летняя Международная аэрокосмическая школа. За лето там организовывают до четырёх смен. Обучаться приезжают ребята со всей России, которые являются победителями профильных олимпиад и конкурсов.

Детей обучают именитые лекторы, ученые, академики, доктора наук, которые знакомят с профессиями, вселенной, устраивают сеансы радиосвязи с космонавтами, создают и запускают экспериментальные ракеты.