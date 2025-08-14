В Уфе обвиняемых по делу о ЧП в Стерлитамаке отправили под домашний арест

Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения для двух фигурантов дела о ЧС на предприятии в Стерлитамаке. Под домашний арест до 9 октября 2025 года отправили директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО «БСК» и начальника одного из отделов по РБ Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Оба обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следственное управление СК РФ по РБ установило, что директор по охране труда предприятия знал об истекших сроках эксплуатации технического оборудования, включая трубопровод с хлористым водородом 1 класса опасности. Однако он не принял мер к приостановке производства, не вывел оборудование из эксплуатации и не организовал обязательную экспертизу промышленной безопасности.

Также выявлены нарушения со стороны начальника отдела Ростехнадзора, который с сентября 2023 года не проводил плановые проверки предприятия, несмотря на информацию о просроченных сроках эксплуатации оборудования.

В результате 9 августа произошло разрушение трубопровода, который продолжали эксплуатировать с нарушением сроков. В результате аварии пострадали 34 работника предприятия. Один из пострадавших скончался в медицинском учреждении от полученных травм.