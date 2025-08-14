Синоптики рассказали, какую осень ожидать в Башкирии

В 2025 году осень может стать одной из самых тёплых как минимум за последние 30 лет. По прогнозу метеорологов Яндекс Погоды, сентябрь ожидается теплее нормы средних значений последних 5–10 лет и прошлого года. По осадкам в пределах климатической нормы. Следующие два месяца также обещают быть значительно благоприятнее климатической нормы.