Синоптики рассказали, какую осень ожидать в Башкирии

В 2025 году осень может стать одной из самых тёплых как минимум за последние 30 лет. По прогнозу метеорологов Яндекс Погоды, сентябрь ожидается теплее нормы средних значений последних 5–10 лет и прошлого года. По осадкам в пределах климатической нормы. Следующие два месяца также обещают быть значительно благоприятнее климатической нормы.
Октябрь будет немного влажнее, заметно дождливее последних 5-10 лет и в три раза превысит прошлогодние значения осадков. Ноябрь — немного мокрый. По итогам сезона осадков выпадет слегка больше климатической нормы, но в 2,5 раза больше, чем прошлой осенью. Первый снег в Уфе вероятен в ноябре. Поэтому ближе к снежным осадкам стоит менять шины.