Участник СВО из Башкирии передал привет землякам

В зоне специальной военной операции достойно выполняет свой долг по защите Родины боец из села Аркаулово Салаватского района Олег Сапожников.
Военнослужащий, известный под позывным «Сапог», служит в составе 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Командование отмечает, что он проявил себя как надёжный боец и заслужил уважение сослуживцев.
Рядом с Олегом несут службу несколько его земляков из Салаватского района. Бойцы ценят крепкое боевое братство и взаимовыручку в подразделении. Они регулярно получают гуманитарную помощь из родной республики и выражают за это благодарность.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «На земле Салавата».