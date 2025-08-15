В Башкирии 40 олимпиадников поступили в УУНиТ без вступительных экзаменов

В Башкортостане 40 абитуриентов смогли поступить в УУНиТ без вступительных экзаменов. Семеро из них стали студентами факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики.
Все ребята – победители и призеры олимпиад федерального уровня. Каждому в течение года будет выплачиваться повышенная стипендия.
Традиционно среди абитуриентов немало и финалистов заключительного этапа Северо-Восточной олимпиады школьников – первого и единственного состязания по башкирскому языку и литературе, включенного в перечень олимпиад Минобрнауки России. Не стала исключением и приёмная кампания этого года.