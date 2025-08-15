В Башкирии прошёл конкурс «Хайбулла-шоу»

В селе Акъяр прошло мероприятие районного конкурса молодёжных концертных программ «Хайбулла-шоу». В этом году мероприятие было посвящено Году защитника Отечества и Году поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Хайбулла-шоу» проводится не первый год и уже успело стать популярным среди молодежи. В конкурсе принимают участие молодые таланты сельских поселений района. Они выступают с песнями, танцами, театральными постановками и флешмобами.