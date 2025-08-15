В массовом ДТП на трассе Башкирии погиб молодой водитель

Сегодня утром, 15 августа, в Чишминском районе на 29 км автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГАИ республики.

По предварительным данным, 20-летний водитель, лишенный водительских прав, за рулем «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу. Сначала он столкнулся с «Ладой Калина», а затем лоб в лоб врезался в «ГАЗель».

В результате аварии водитель «ВАЗа» скончался на месте от полученных травм. Остальные участники ДТП были доставлены в медицинские учреждения для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства инцидента выясняются.