В Башкирии осудили супругов за мошенничество с медполисами

Сотрудники УФСБ России по Башкирии пресекли преступную деятельность генерального директора одной из частных клиник в Бирске и его супруги, работавшей врачом в этой же организации.
По данным ведомства, они совершили мошенничество с целью хищения денег территориального фонда обязательного медицинского страхования республики и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Установлено,что с 2019 по 2022 год супруги оказывали платные медицинские услуги пациентам, при этом включали их в реестры бесплатной помощи по ОМС. Таким образом они незаконно получили 448 385,03 рублей, оформляя эти деньги как зарплатные выплаты. Всего в схему было вовлечено 156 пациентов.
Суд приговорил обоих к 1 году и 8 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Верховный суд региона ужесточил первоначальный приговор. Решение суда вступило в законную силу.
Фото: УФСБ России по РБ.