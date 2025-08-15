В Башкирии осудили супругов за мошенничество с медполисами

Сотрудники УФСБ России по Башкирии пресекли преступную деятельность генерального директора одной из частных клиник в Бирске и его супруги, работавшей врачом в этой же организации.

По данным ведомства, они совершили мошенничество с целью хищения денег территориального фонда обязательного медицинского страхования республики и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Установлено,что с 2019 по 2022 год супруги оказывали платные медицинские услуги пациентам, при этом включали их в реестры бесплатной помощи по ОМС. Таким образом они незаконно получили 448 385,03 рублей, оформляя эти деньги как зарплатные выплаты. Всего в схему было вовлечено 156 пациентов.