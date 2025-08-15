Потенциально опасный астероид пролетит мимо Земли

Астероид пройдет на расстоянии около 770 тысяч километров от нашей планеты, что в два раза дальше Луны. По данным исследователей, 2025 PM станет одним из самых крупных объектов, приближавшихся к Земле на такое расстояние за последнее время. Вероятность его захвата земной гравитацией крайне мала и возможна только при непредвиденном столкновении с другим небесным телом.