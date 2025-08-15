Потенциально опасный астероид пролетит мимо Земли

Ученые предупредили о приближении астероида 2025 PM, который 17 августа пролетит рядом с Землей. Космический объект диаметром около 50 метров классифицируется как потенциально опасный.
Астероид пройдет на расстоянии около 770 тысяч километров от нашей планеты, что в два раза дальше Луны. По данным исследователей, 2025 PM станет одним из самых крупных объектов, приближавшихся к Земле на такое расстояние за последнее время. Вероятность его захвата земной гравитацией крайне мала и возможна только при непредвиденном столкновении с другим небесным телом.
Падение метеорита аналогичного размера около 50 тысяч лет назад привело к образованию Аризонского кратера диаметром 1,2 км в США.
Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, Vk