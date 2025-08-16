В Уфе за сутки задержали 7 нетрезвых водителей

В ГАИ Уфы рассказали о результатах массовых проверок водителей в прошедшую пятницу.

Фото №1 - В Уфе за сутки задержали 7 нетрезвых водителей

Так, за сутки зарегистрировано 48 ДТП, в результате которых пострадали 4 человека. Инспекторы пресекли 322 нарушения правил дорожного движения, среди которых 28 — связаны с непристегнутыми ремнями безопасности,18 — с непредоставлением преимущества пешеходам и 12 — с нарушениями правил перевозки детей. Кроме того, 6 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.

Также было задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

