Радий Хабиров поздравил археологов с профессиональным праздником

Радий Хабиров отметил, что лучше всего о том, что республика действительно является сердцем Евразии, знают археологи региона. В своих соцсетях он рассказал об уникальных археологических находках, поздравив специалистов с их профессиональным праздником.

Так, в Уфимском районе обнаружили крупный ремесленный центр времен Золотой Орды – Подымаловское селище. По словам Главы республики, здесь археологи нашли следы построек, мастерских, металлические инструменты и керамику. Все эти находки указывают на то, что поселение было многолюдным, с развитой инфраструктурой, охраняемыми торговыми путями. Артефакты станут важной частью экспозиции в будущем Евразийском музее кочевых цивилизаций. Кроме того, в это же время на территории нынешнего Чишминского района был построен мавзолей Тура-хана, рядом с которым сейчас идет строительство музея.