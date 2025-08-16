Радий Хабиров поздравил археологов с профессиональным праздником

Радий Хабиров отметил, что лучше всего о том, что республика действительно является сердцем Евразии, знают археологи региона. В своих соцсетях он рассказал об уникальных археологических находках, поздравив специалистов с их профессиональным праздником.

Так, в Уфимском районе обнаружили крупный ремесленный центр времен Золотой Орды – Подымаловское селище. По словам Главы республики, здесь археологи нашли следы построек, мастерских, металлические инструменты и керамику. Все эти находки указывают на то, что поселение было многолюдным, с развитой инфраструктурой, охраняемыми торговыми путями. Артефакты станут важной частью экспозиции в будущем Евразийском музее кочевых цивилизаций. Кроме того, в это же время на территории нынешнего Чишминского района был построен мавзолей Тура-хана, рядом с которым сейчас идет строительство музея.

Башкирские археологи ведут не только привычные нам раскопки. Они – лидеры в стране в применении инновационных подходов, в частности – цифровой археологии. Например, благодаря этому методу в Баймакском районе удалось обнаружить погребальный памятник раннего железного века – Ишмухаметовский курган. Он сильно пострадал из-за длительной распашки, и «заметили» его случайно – во время оцифровки музея-заповедника «Ирендык». Цифровизация вообще сильно облегчает жизнь нашим исследователям, полевые работы становятся менее трудоемкими. От изучения отдельных объектов они переходят к анализу археологического ландшафта всей республики. Пользуясь случаем, поздравляю всех причастных с прошедшим Днем археолога. Ценю и уважаю ваш труд.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

