Радий Хабиров поздравил ученых с Днем археолога

Примерно в это же время на территории современного Чишминского района был возведен мавзолей Тура-хана. Находки станут важной частью экспозиции будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. Башкирские специалисты — лидеры в стране в применении инновационных подходов, в частности — цифровой археологии. Благодаря этому методу в Баймакском районе удалось обнаружить погребальный памятник раннего железного века — Ишмухаметовский курган.