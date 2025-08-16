Радий Хабиров поздравил ученых с Днем археолога

Глава Башкортостана поздравил ученых с прошедшим Днем археолога. Радий Хабиров отметил, что на территории республики историки находят удивительные артефакты самых разных эпох. В Уфимском районе обнаружили крупный ремесленный центр времен Золотой Орды — Подымаловское селище.
Примерно в это же время на территории современного Чишминского района был возведен мавзолей Тура-хана. Находки станут важной частью экспозиции будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. Башкирские специалисты — лидеры в стране в применении инновационных подходов, в частности — цифровой археологии. Благодаря этому методу в Баймакском районе удалось обнаружить погребальный памятник раннего железного века — Ишмухаметовский курган.