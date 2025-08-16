Правительство Башкирии обсудило развитие малого бизнеса в Бурзянском районе

Члены Правительства республики встретились с предпринимателями в Бурзянском районе. Премьер-министр Андрей Назаров отметил, что такие встречи проходят по всему региону по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова. В Бурзянском районе около 400 объектов малого и среднего предпринимательства.

Основные направления — туризм, торговля, сельское и лесное хозяйства. Предприниматели могли напрямую задать вопросы руководителям республиканских ведомств. Большинство касалось оформления земель, строительства дорог, развития туристической инфраструктуры. Каждое обращение было поставлено на контроль.

Также в Старосубхангуловской школе прошло выездное заседание регионального Правительства. Главной темой стало социально-экономическое развитие Бурзянского района. В настоящее время в стадии исполнения находятся 17 «контрольных» поручений Главы республики Радия Хабирова.